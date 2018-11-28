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В Єгипті знайшли добре збережені мумії віком більше 3 тисяч років

18:46, 28 листопада 2018
Наука та IT
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Саркофаги відносять до часу правління 17-18 династії Єгипту / REUTERS

В Єгипті в гробниці некрополя Ель-Ассасіф, в околицях давнього міста Фіви, знайдено два дерев'яних саркофаги з прекрасно збереженими муміями, яким більше 3 тисяч років.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на єгипетське міністерство у справах старожитностей.

"Один саркофаг прикрашений пір'ям - це означає, що його можна віднести до часу правління 17-ї династії Єгипту, другий саркофаг датований часом правління 18-ї династії", - повідомив міністр у справах старожитностей Халед Аль Анані.

Відзначається, що Сімнадцята династія правила в Стародавньому Єгипті під час Другого перехідного періоду в XVII-XVI століттях до н. е. Спадкоємцями цієї династії були фараони 18-ї династії, які створили Нове царство.

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У другому саркофазі, зробленому з дерева і фарбованого гіпсу, як повідомили археологи, знаходиться тіло жінки, яку звали Поу-ю. Обидва саркофаги знайдені в гробниці з маркуванням TT33.

Третій саркофаг - чорного кольору і прикрашений золотом - був знайдений у другій гробниці з маркуванням TT28. В ньому знаходиться тіло чоловіка по імені Тов Інкетиф. За даними археологів, він був доглядачем процесу муміфікації в храмі богині істини і справедливості Маат, дочки бога Ра.

Гробниця Інкетифа розписана на стелі яскравими квітами, прикрашена п'ятьма масками і більш ніж тисячею маленьких статуеток. У гробниці знайшли ще кілька мумій, які лежали не в саркофагах. Ці мумії можуть відноситься до більш раннього поховання - близько 4 тисяч років тому.

За даними Telegraph, археологи витратили п'ять місяців на очищення близько 300 метрів, перш ніж вони змогли отримати доступ до TT28. Розкопки обох поховань тривають.

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Теги: #Єгипет#давньоєгипетські мумії