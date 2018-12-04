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Запуск вантажного корабля SpaceX до МКС відкладений на добу

12:35, 04 грудня 2018
Наука та IT
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NASA перенесло на 5 грудня запуск космічного корабля Dragon \ @NASASpaceflight

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Як пояснили в NASA, на продуктах, що призначалися для дослідів, була виявлена цвіль. «Командам потрібен додатковий день для заміни продовольчих батончиків», - йдеться в прес-релізі NASA.

Спочатку старт ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з космодрому на мисі Канаверал у Флориді повинен був відбутися сьогодні, 4 грудня. Dragon виконає 16-й політ до МКС. На борту корабля перебувають продовольство, запчастини та обладнання для наукових досліджень.

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Теги: #NASA#МКС#Dragon