NASA: астероїд, що наблизився до Землі, має супутник

Як стверджують дослідники, навколо астероїда діаметром близько 500 м обертається супутник розміром приблизно 70 м в діаметрі, передає Бі-бі-сі.

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