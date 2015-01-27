NASA: астероїд, що наблизився до Землі, має супутник
10:29, 27 січня 2015Наука та IT
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Вчені NASA повідомили, що у великого астероїда BL86, який наблизився до Землі на відстань 1,2 млн км, є природний супутник.
Вчені стверджують, що наблизився до Землі астероїда є супутник\ wikimedia.org
Як стверджують дослідники, навколо астероїда діаметром близько 500 м обертається супутник розміром приблизно 70 м в діаметрі, передає Бі-бі-сі.
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