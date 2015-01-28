Вчені вперше зафільмували лазерний промінь в польоті (відео)

Про експеримент повідомляє Lenta.ru з посиланням на New Scientist.

Хоча промені лазера можна часто побачити в науково-фантастичних фільмах, в реальному житті спостерігати таке явище набагато складніше. Кванти світла переміщуються в пучку, в одному напрямку, і побачити їх можна тільки при попаданні лазера в об'єкт, відображає частину його світла. Деякі фотони відскакують від молекул повітря, але побачити їх неозброєним оком неможливо.

Щоб зловити ці нечисленні фотони і зафільмувати рух лазерного променя в повітрі, Женев'єв Гарепі з Університету Херіота-Уатта в Единбурзі і її колеги побудували надчутливу камеру. Пристрій складається з решітки детекторів одиничних фотонів, які фіксують попадання частинки з високою точністю (що еквівалентно швидкості зйомки 20 мільярдів кадрів в секунду).

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Вчені налаштували камеру так, щоб зафільмувати збоку промінь зеленого лазера, що б'є по декількох дзеркалах. Випустивши два мільйони імпульсів за десять хвилин і прибравши фонові перешкоди, вони змогли вловити кількість фотонів, достатню для фіксації руху променя. Потім дані про траєкторію наклали на фоновий знімок, зроблений звичайною камерою, і розфарбували їх в зелений колір.