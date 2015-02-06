Найбільший інтернет-магазин Amazon йде з окупованого Криму

Найбільший американський інтернет-магазин Amazon попередив клієнтів в окупованому Росією Криму про необхідність видалити аккаунти до 13 лютого.

У листі, розісланому користувачам, йдеться, що якщо акаунти не будуть видалені добровільно, то компанії доведеться видалити їх у примусовому порядку, передає ТАСС.

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"Ваш обліковий запис AWS має зареєстровану адресу для виставлення рахунку в регіоні Крим. Через економічні санкції, нещодавно анонсованих урядом Сполучених Штатів, які забороняють експорт або поставку послуг до АР Крим, ви повинні видалити всі ресурси з AWS і закрити свій аккаунт AWS на 12 ранку за тихоокеанським часом, у п'ятницю, 13 лютого 2015", - йдеться у листі компанії, яка є у розпорядженні інформагентства.

З початку лютого компанія Google також обмежила надання ряду своїх послуг для жителів Криму. Зокрема, багато користувачів не мають можливості завантажувати та оновлювати програми з магазину додатків.