Swatch випустить "розумний годинник" без необхідності підзарядки

За словами гендиректора Ніка Хайєка, особливістю гаджета стане відсутність необхідності підзарядки. При цьому, поки що залишається невідомим, як це буде реалізовано, повідомляє Лента.ру з посиланням на Bloomberg .

Пристрій буде оснащений чіпом NFC. Як правило, така технологія призначена для оплати безконтактним шляхом в магазинах, а також для з'єднання з Bluetooth-пристроями без введення пін-коду. Розумний годинник також буде здатний працювати з Windows і Android-смартфонами.

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Як зазначають західні ЗМІ, розумний годинник Swatch, не вимагає підзарядки, може стати важливим чинником при конкуренції з розумними годинниками Apple. Раніше повідомлялося, що Apple Watch буде розрахований на 2,5-4 години активного використання додатків в автономному режимі. Крім того, поставки останніх стартують в квітні - майже тоді ж, що і в Swatch.

Також очікується, що компанія випустить нові моделі годинників лінійки Swatch Touch наприкінці місяця. Цей модельний ряд представляє собою годинник, оснащений сенсорним LCD-дисплеєм, вологозахистом, компасом і альтиметром. Перші наручні аксесуари з сенсорним дисплеєм компанія запустила ще в 1999 році.