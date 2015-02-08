IT-розробки для переселенців з Донбасу: гаряча смс-лінія та сервіс із пошуку житла

Проект смс-сервісу для переселенців з Донбасу, який діє, як гаряча лінія, переміг у Національному хакатоні допомоги переселенцям з Донбасу, що тривав 7-8 лютого в Києві.

За словами представника команди-розробника сервісу Гліба Кошукова, користувачу буде достатньо надіслати на номер гарячої лінії повідомлення з певним хеш-тегом – і він отримає номер волонтера чи служби, яка може вирішити його проблему або зорієнтувати його в новому місті, повідомляє Радіо Свобода.

Також до фіналу конкурсу пройшли проекти інформаційного порталу, який би об’єднав різні уже існуючі ресурси, та сервіс пошуку житла для переселенців, подібний до мережі каучсерфінгу, коли зареєстровані користувачі можуть комунікувати між собою, залишати відгуки тощо.

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Цей хакатон – спільний захід українських розробників програмного забезпечення, громадських активістів та державних служб. Призовий фонд на втілення проекту становить 45 тисяч гривень.