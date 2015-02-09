SpaceX відклала запуск космічної обсерваторії

Зворотний відлік на космодромі на мисі Канаверал у Флориді був зупинений 8 лютого всього за дві з половиною хвилини до пуску через технічні проблеми, передає радіо "Свобода".

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Коментатори NASA вважають, що наступна спроба старту можлива вже сьогодні.

Ракета має вивести за межі атмосфери Землі так звану «кліматичну обсерваторію глибокого космосу» (Deep Space Climate Observatory), розроблену у партнерстві NASA та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

Очікується, що ця обсерваторія замінить супутник, який протягом 17 років досліджував потенційно небезпечні сонячні бурі.