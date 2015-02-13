Вченим вдалося отримати високоякісні фотографії Титану

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу Лабораторії реактивного руху НАСА.

"Нам вдалося помітно просунутися вперед у справі вивчення поверхні Титану завдяки нашій новій техніці обробки знімків", - розповідає автор цього алгоритму, Антуан Лука з Центру ядерної фізики Франції.

Лука зацікавився проблемою низької якості знімків з "Кассіні" кілька років тому, коли він проходив практику в Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені, фахівці якого відповідають за роботу радарних установок зонда. Він звернувся за допомогою до групи математиків з Парижа, яка працювала над алгоритмами придушення шумів на фотографіях, і разом з ними створив комп'ютерну програму, яка здатна видаляти "зерна" зі знімків з "Кассіні".

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За словами Луки, в результаті цього фотографії зонда не тільки стали більш красивими, але і більш цікавими для вчених. Тепер планетологи можуть використовувати ці знімки для складання точних тривимірних карт Титану і спостережень за тим, як рухаються метанові річки на його поверхні.