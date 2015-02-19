Американський вчений назвав причину масштабних катастроф на Землі

Результати своїх досліджень автор виклав в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передає Lenta.ru.

Рампіно порахував, що масові вимирання організмів на Землі відбуваються з періодичністю в 26-30 мільйонів років. Приблизно з такою ж циклічністю на планеті з'являються ударні кратери. Ці події біолог пов'язав з вертикальними коливаннями положення Сонця в галактичному диску кожні 30-42 мільйонів років.

Світило віддалене від центру Чумацького Шляху на 26 тисяч світлових років і обертається навколо нього з періодом 250 мільйонів років. Однак таке обертання відбувається не в одній площині, а за хвилеподібною траєкторією з періодом близько 30 мільйонів років.

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На думку дослідника, темна матерія і приливні сили в диску могли викликати обурення в хмарі Оорта на околиці Сонячної системи. Це хмара містить безліч комет, а її обурення могло призвести до активізації кометних злив і обвалення на Землю потоку комет.

У галактичному диску Чумацького Шляху міститься основна маса зірок Галактики. Там же є регіони, де, імовірно, зосереджена темна матерія. Саме з проходженням світила цих областей біолог і пов'язує катаклізми на Землі.