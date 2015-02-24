У США запустили сервіс замовлення будь-якого товару чи послуги

У США з'явився проект Magic, який дозволяє замовити будь-який товар або послугу через SMS, пише Сноб з посиланням на Mashable.

Від користувача потрібно лише відправити запит на номер (408) 2171721 (США). Клієнту відповість оператор, з'ясує його місцезнаходження та банківські дані. Послугою за три дні скористалися більше 18 тисяч разів.

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Оператор з'ясовує, як виконати запит клієнта, і повідомляє йому, скільки це буде коштувати. Першим замовленням стала покупка ключа для ремонту велосипеда. Користувач не знав, який ключ йому потрібен, і оператор з'ясував це у велосипедній майстерні і замовив доставку.

Раніше засновник проекту Дік Чен займався медичним сервісом Bettir. Сайт Magic був зроблений за 20 хвилин. Сервіс спочатку тестувався на друзях Чена і швидко розійшовся по іншим людям. Над сервісом працюють вже 18 осіб - поки він працює тільки в США.