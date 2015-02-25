Вчені з США заявили про відкриття нової функції вій

До такого висновку дійшли група вчених з США, передає Бі-бі-сі. На їхню думку, вії перенаправляють потоки повітря, захищаючи очі від потрапляння бактерій, вірусів і дрібних паразитів, а також запобігаючи висиханню оболонки ока.

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Вії "зменшують випаровування вологи і осадження частинок до 50%", заявив керівник дослідження Девід Ху із Технологічного інституту Джорджії в місті Атланта.

Дослідження проводилося на 22 видах ссавців, включаючи людину. У всіх випадках довжина вій становила третину від ширини ока, що, як вважають вчені, є найкращою пропорцією для максимального захисту без шкоди для якості зору.

Це відкриття може допомогти розробити більш досконалі системи захисту, наприклад, сонячних батарей, які втрачають 6% ефективності в рік через скупчення пилу на поверхні, відзначають вчені.