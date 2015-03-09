Apple представляє нові продукти

Інтернет-магазин компанії Apple Store закрили на оновлення, так традиційно робить компанія перед оновленням асортименту, повідомляє Лента.ру.

Читайте такожApple показала, як на iРad можна знімати фільмиПередбачається, що головною подією має стати оголошення цін і точних термінів поставки розумних годинників в модифікаціях Apple Watch, Watch Sport Watch Edition. За неофіційними даними, вартість молодших моделей складе $300-400, а покриті золотом Watch Edition обійдуться в $1,2 тис. Однак деякі ЗМІ стверджують, що навіть прості моделі обійдуться в $1 тис., а з дорогоцінним покриттям будуть оцінюватися в $10-12 тис.

Якщо анонс годинників практично неминучий, адже їх поставку Appleобіцяв почати на початку 2015 року, то на презентації покажуть і безліч способів їх використання. Від класичного спостереження за своїм фізичним станом і подоланою за день відстанню до виявлення машини на парковці. Також оголосять і дату початку продажів. Швидше за все, перші країни отримають їх в кінці березня - початку квітня 2015 року.

Хоча розумний годинник Apple Watch - найбільш очікуваний продукт майбутньої презентації, можливо, він буде не єдиним. Видання The Wall Street Journal повідомляє, що ми черговий раз можемо чекати Macbook Air c дисплеєм високого розширення Retina. Причому це буде 12-дюймова модель на відміну від 11 - і 13-дюймових модифікацій, пропонованих зараз. Також ми можемо очікувати представлення планшета iPad Pro для офісної роботи з 12,9-дюймовим дисплеєм. Правда, сумнівно, що обидва перерахованих вище пристрої Apple може анонсувати одночасно, оскільки вони є конкурентами один для одного.

Також Apple може оновити приставку Apple TV, додавши в новій версії підтримку розширення 4К, випустити навушники з використанням технологій компанії Beats, купленої в 2014 році за $3,2 млрд. З програмних рішень може бути анонсовано оновлення мобільної версії iOS і якісь продукти для відстеження стану здоров'я і взаємодії техніки з розумним будинком.