Українець розробив сервіс, який рахує час із моменту зникнення Путіна

Українець Андрій Капранов створив сайт, який рахує дні, години, хвилини та навіть секунди з моменту "зникнення" президента РФ Володимира Путіна - "Путін Шредінгера".

"Накидав тут нашвидкоруч - http://kapranov.pp.ua/vk/ Рахує час, з моменту зникнення Путіна. Обережно! грає музика. П.С. На мобільних поки паршиво відкривається", - написав Капранов на своїй сторінці у Facebook.

За даними ресурсу, Путін не з'являвся на публіці вже 7 днів, 17 годин і 45 хвилин.

Раніше низка блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер. Наприклад, в соцмережах активно обговорюють зникнення президента Росії, який вже з 5 березня не з'являвся на публіці і з незрозумілої причини скасував офіційний візит в Казахстан.

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Як повідомляв УНІАН, президент РФ вже більше тижня не з'являється на публічних заходах.

Останній раз Путін з'являвся перед журналістами 5 березня, коли зустрічався з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

Крім того, скасована зустріч в Астані 12-13 березня, де президенти Казахстану, Білорусі та РФ планували обговорити ситуацію в Україні.

ЗМІ поширюють чутки про його хворобу, а в соцмережах роблять фотожаби і вправляються в дотепності.

Масла у вогонь підлили повідомлення від імені Дмитра Медведєва, обліковий запис якого в Твіттері зламали і запостили повідомлення про смерть Путіна.