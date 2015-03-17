Геофізики спрогнозували новий катаклізм планетарного масштабу

Про своє дослідження геофізики розповіли Nature Geoscience, а коротко про нього пише Джексоновська геофізична школа Техаського університету в Остіні, передає "Новое время".

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Міжнародна команда фахівців знайшла 2 канали, через які під шельфовий льодовик Тоттен, що розкинувся в східній Антарктиді, може приходити більш тепла вода Світового океану. При цьому більш важка солона вода на відміну від прісної в льодовику може нагрівати низ Тоттена і викликати його танення.

Свої висновки геофізики зробили на основі радарних, гравіметричних і магнітних авіадосліджень східної частини континенту. Також команда проекту знайшла 2 канали шириною до 5 км, в основі яких лежить пухкий сніг і лід.

Раніше вчені виявили активне танення льодовиків у західній частині крижаного континенту. Новий аналіз показав, що аналогічні процеси відбуваються і на східних територіях.

Вчені припустили, що при розвитку такого процесу і таненні льодовика, рівень Світового океану зросте мінімум на 3,3 м. Через це значні ділянки суші нижче цієї позначки будуть затоплені. Однак за прогнозом геофізиків на це може піти кілька століть.

Робота була проведена в рамках міжнародного проекту з дослідження кріосфери ICECAP у 2008-2012 роках. У цьому дослідженні брали участь організації вчених з Австралії, Франції, США, Великобританії, а також NASA.