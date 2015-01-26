Науковці показали, як змінювалися арктичні льоди протягом 27 років (відео)

Проект Climate.gov Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) підготував анімацію, яка показує рух і зміну структури льоду в Північному Льодовитому океані з 1987 по 2014 роки, передає ТСН.ua.

Лід на відео зображено відтінками синього - найтемніший означає "свіжий", що утворився нещодавно, а білий колір відповідає багаторічному льоду, вік якого - понад 9 років.

NOAA звертає увагу, що в 21 столітті почалося скорочення обсягів багаторічного льоду: з 2008 року він почав вибудовуватися тонкою лінією уздовж Канадського Арктичного архіпелагу.

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"Хоча площа багаторічного льоду зросла в проміжку між 2013 і 2014 роками, довгострокова тенденція залишається негативною", - йдеться в повідомленні NOAA.

Крім того, в 1980-х найстаріший лід (віком 4 роки й більше) становив 26 відсотків всього покриву; в березні 2014 його було 10 відсотків. І як показує анімація, дуже старий лід (7-8 років і більше) став зустрічатися ще рідше.