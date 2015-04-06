У Південній Кореї випробували технології знищення дронів іншими дронами

Боротися з ними планується з допомогою аналогічних пристроїв. Про результати випробувань інноваційних засобів виявлення, перехоплення і знищення дронів дронами повідомляє Slash Gear.

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«У найближчому майбутньому безпілотники будуть боротися проти безпілотників. Однак, як показав недавній інцидент біля Білого дому, дронів нелегко зупинити, навіть коли вони вже виявлені. Їх можна спробувати збити кулями або ракетами, однак для керованої зброї вони занадто малі. Наше рішення - збивати їх іншими дронами: око за око, зуб за зуб», - розповів доктор Девід Сім (David Shim), керівник групи по безпілотним системам Корейського провідного науково-технічного інституту (KAIST), пише Lenta.ru.

Головним чином Сим працює над БПЛА з з сітками, які ті накидають на ворожі апарати. Найскладніше інженерам дається налаштування дронів на повністю автономний режим роботи (виявлення БПЛА бортовою камерою і точне викидання сітки). Спочатку Сім планував оснастити апарати однією великою сіткою, проте недоліки GPS і сильний вітер не дали цим планам реалізуватися, і в результаті кожен дрон отримав власну сітку.