Створено шолом, який дозволить пілоту бачити крізь літак (відео)

Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на "Rockwellcollins.com".

Виробник стверджує, що шолом HMDS вартістю у запаморочливі 400 тисяч доларів володіє найбільш передовою системою відображення даних у світі і надає пілотам максимально можливу інформацію про літак і його оточення.

Швидкість, курс, висота, а також інша необхідна інформація та попередження проектуються не на класичний дисплей, а на візор шолома. Такий підхід значно спрощує сприйняття інформації і збільшує швидкість реакції пілота.

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Крім того, завдяки шести бездротовим інфрачервоним камерам, встановленим по периметру літака, шолом HMDS дозволяє пілоту буквально "бачити" винищувач наскрізь в реальному часі, вмикаючи режим нічного бачення.