Висмикування волосся виявилося ефективним засобом від облисіння

Експеримент описаний в журналі Cell, пише Лента.ру

Американські вчені з'ясували, що постраждалі волосяні цибулини посилають сигнал лиха, виділяючи спеціальні білки, які стимулюють появу в області ранки імунних клітин. Останні ж і повідомляють сусіднім фолікулам про те, що настав час активізувати ріст волосся.

На силу аварійних сигналів найбільше впливає конфігурація висмикуваних волосків, з'ясували вчені. Вони виривали 200 фолікул, одну за іншою, зі спин лабораторних мишей - у різних варіантах розташування. При низькій концентрації ранок відновлення волосся не відбувалося. Однак при висмикуванні фолікул з великих ділянок (3-5 міліметрів в діаметрі) виростало від 450 до 1300 волосків, і процес виходив за рамки спочатку заданої зони.

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На думку авторів дослідження, волосяні цибулини не просто реагують на висмикування, але і комунікують між собою. Біологи називають це явище бактеріальним почуттям кворуму: мікроорганізми приймають колективне рішення про необхідну інтенсивність імунної відповіді. При висмикуванні цибулин з великої території сигнали дуже слабкі для масового вирішення.

Отримані результати ще залишилося перевірити на людях. Вчені побоюються, щоу людей, які страждають від облисіння, волосяних цибулин вже занадто мало, щоб домогтися інтенсивної регенеративної реакції.