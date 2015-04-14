У жовтні 2017 року Земля може зіткнутися з великим астероїдом

15:30, 14 квітня 2015
Наука та IT
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У 2017 році з Землею може зіткнутися астероїд розміром зі статую Свободи.

/ neo.ssa.esa.int

Про це повідомляє Mirror з посиланням на наукового співробітника з обсерваторії Макдональда Техаського університету Джудіт Жоржей-Райс.

За словами вченого, наша планета знаходиться на шляху руху астероїда і зіткнення може відбутися приблизно в жовтні 2017 року.

За підрахунками вчених, астероїд 2012 TC4 має в ширину близько 40 м і може викликати ще більший хаос, ніж у Росії в лютому 2013 року, коли в результаті падіння метеорита діаметром 17 м було госпіталізовано більше тисячі осіб.

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«Існує ймовірність один на мільйон, що астероїд може вдарити по нас»,- зазначив представник Європейського космічного агентства Детлеф Кошни.

Нагадаємо, нещодавно до Землі на відстань близько 4,5 млн кілометрів підійшов великий астероїд 2014 YB35, діаметр якого приблизно складає 520 метрів.

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