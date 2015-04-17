Instagram посилив правила публікації фотографій

17:20, 17 квітня 2015
Наука та IT
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Соціальна мережа Instagram зробила жорсткішими правила розміщення відвертих фотографій і дискримінаційних зображень.

Instagram ужесточила правила публикации фото / instawild.com

Як пише Independent, нові правила забороняють публікувати голі сідниці, статеві органи, фото статевого акту і "деякі фотографії жіночих грудей". При цьому дозволяється публікація знімків грудного вигодовування і шрамів від мастектомії, передає "Новое время".

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У той час в Instagram зазначили, що розуміють бажання людей ділитися оголеними фото, що мають "художній або творчий характер", але забороняють публікацію наготи. "Нагота в фотокопії картин і скульптур також дозволена", - говорять правила.

Крім того, адміністрація соцмережі має намір домогтися заборони на публікацію зображень з оголеними або частково оголеними дітьми з міркувань безпеки. "Навіть якщо контент оприлюднений з добрими намірами, він може бути використаний іншими особами непередбаченим чином," - стверджують в Instagram.

У правилах також уточнюються поняття дискримінації і насильства: "ніколи не варто заохочувати насильство або нападки на кого-небудь через їх расу, етнічну приналежность, національне походження, стать, статеву ідентичность, сексуальну орієнтацію, релігійні переконання, інвалідність, або захворювання".

Також стверджується, що Instagram - "не місце для підтримки або прославлення тероризму, організованої злочинності, або груп ненависті". Instagram також буде видаляти фотографії, на яких людина сама завдає собі шкоди.

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