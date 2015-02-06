Ейфелева вежа визнана найкращим у світі фоном для селфі

Ейфелева башта названа найкращим у світі фоном для селфі-знімків, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail. Відповідний рейтинг підготували експерти порталу AttractionTix, присвяченого туристичним пам'яткам.

Топ-ліст складали шляхом вивчення статистики у соцмережах за селфі, зробленими туристами. Фахівці з'ясували, що з початку 2015 року Ейфелева вежа згадувалася більш ніж у 10,7 тисячі постах в Instagram. Тим самим вона випередила розважальний комплекс Disney World у Флориді, що розмістився на другому місці в рейтингу (майже 9,9 тисяч постів). Третю позицію зайняв дубайський хмарочос Бурдж-Халіфа (8,86 тисяч постів).

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У топ-10 найпопулярніших також потрапили лондонський Біг-Бен, нью-йоркський Емпайр-стейт-білдінг, собор Святого сімейства в Барселоні, паризький «Діснейленд», римський Колізей, оглядовий майданчик Top of the Rock в Нью-Йорку та Лондонський міст.

«Селфі стали не лише прийнятною, але й повсякденною річчю для туристів у наші дні», - зазначив Саймон Епплбаум (Simon Applebaum) з AttractionTix. Експерт також акцентував увагу на тому факті, що на третьому місці в рейтингу розмістилася відносно нова визначна пам'ятка, випередивши об'єкти з віковою історією.

Як пише The Daily Mail, на даний момент хештегом #selfie в мережі відзначені близько 219 мільйонів зображень у соцмережах. У день власники портативних пристроїв із вбудованою камерою роблять близько одного мільйона автопортретів.