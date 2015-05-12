Станція Cassini зробила знімок Сатурна і його кілець

Про це повідомляє Lenta.ru посилаючись на сайт НАСА.

Знімок отриманий станцією 4 лютого 2015 року, коли вона перебувала на відстані 2,5 мільйона кілометрів від планети. Незважаючи на те, що на зображенні Сатурн здається спокійним, в її атмосфері відбуваються активні руху газових потоків.

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Так, швидкість їх переміщення на окремих ділянках досягає 1,8 тисячі кілометра в годину. Це пов'язано з тим, що планета не має твердої поверхні, яка б обмежувала її атмосферу й уповільнювала вітри в ній.

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Місія Cassini-Huygens є спільним проектом НАСА і Європейського космічного агентства. Її основна мета — дослідження Сатурна, його кілець і найбільшого супутника планети — Титану. Для цього 15 жовтня 1997 року з мису Канаверал у Флориді був запущений автоматичний космічний корабель. 1 липня 2004 року він вийшов на орбіту Сатурна.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські і канадські вчені прийшли до висновку про можливість зародження та існування життя в підлідному океані на супутнику Сатурна Енцеладі.