Названа причина аварії «Протона» - системна деградація російської космічної галузі

Неякісне та неуважне складання блоків ракети-носія "Протон-М", недостатня кваліфікація персоналу, який працює за невисоку зарплату, могли стати причиною чергової аварії ракети-носія "Протон-М", що погубила мексиканський супутник MexSat, повідомило РІА Новини джерело в космічній галузі РФ.

"Системна деградація під час виробництва вітчизняної космічної техніки, зокрема ракети-носія "Протон", що мала у свій час мінімальний рівень відмов, на лице. Загальна нестабільність у галузі, невисока зарплата могли призвести до неякісного складання ракети-носія..." — сказав співрозмовник агентства.

Під час запуску ракети-носія "Протон-М" з мексиканським супутником MexSat-1 в суботу виникла нештатна ситуація. Джерело в екстрених службах підтвердило факт падіння ракети, зазначивши, що жертв і руйнувань немає. При цьому місце падіння "Протона" не вказується. Деякі ЗМІ повідомили, що частини ракети могли впасти на території Забайкалля. Однак, як повідомило джерело в екстрених службах, сигналів про будь-які вибухи або падіння уламків від місцевих жителів не надходило.

Читайте такожОтруйне паливо з російського "Протона" могло потрапити в атмосферу

Це вже друга нештатна ситуація за кілька годин. Двигуни пристикованої до МКС космічної вантажівки "Прогрес М-26М" в ніч на суботу не запустилися в розрахований час, і запланована корекція орбіти станції не відбулася.