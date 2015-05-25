SpaceX опублікувала відео випробувань свого пілотованого корабля

Нове відео було записано камерою, розташованою на самому кораблі, і тому глядачі можуть уявити собі ситуацію з точки зору астронавта. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на SlashGear.

Dragon V2 стартував з бази ВПС на мисі Канаверал, зі стенду, що імітує верхню частину ракети-носія Falcon 9. Це було перше випробування, яке успішно пройшла нова система аварійного порятунку астронавтів. На відміну від «тягнучої» системи (працює на кораблі «Аполлон» і «Союз»), при позаштатних ситуаціях і для відділення від ракети-носія в аварійній ситуації, у Dragon V2 використовуються власні двигуни SuperDraco («штовхаюча схема»).

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В ході випробувань всі вісім двигунів працювали 5,5 секунди, потім, при досягненні висоти в 1187 метрів, відокремився вантажний відсік, ще через кілька секунд були успішно випущені гальмівні та основні парашути. Через 99 секунд після запуску корабель приводнився в Атлантичному океані. Для перевірки всередині Dragon V2 перебував манекен з датчиками. За словами Маска, якби на борту були люди, вони почували б себе відмінно.

У наступному випробуванні, запланованому на вересень 2015 року, буде відпрацьовуватися аварійна евакуація астронавтів вже під час польоту. У разі отримання ліцензії від NASA на «штовхаючу схему» буде проводитися вже повністю кероване приземлення на двигунах SuperDraco (без використання парашутів).

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Очікується, що перший політ астронавтів до Міжнародної космічної станції (МКС) на кораблі Dragon відбудеться в 2017 році. Приблизно в той же час компанія Boeing завершить створення ще одного корабля — CST-100. Компанії SpaceX і Boeing обрані NASA для створення пілотованих космічних кораблів, SpaceX Dragon і CST-100 відповідно. Загальна вартість робіт зі створення апаратів оцінюється в 2,6 мільярда доларів для SpaceX і 4,2 мільярда доларів для Boeing. В даний час доставляти людей на МКС можуть тільки російські «Союзи».

Раніше УНІАН повідомляв, що NASA в червні буде тестувати апарат Low-Density Supersonic Decelerator (LDSD), призначений для майбутніх посадок вантажних і пілотованих кораблів на Марс.