Росія відкладе запуски супутників через аварію "Протона"

Як уточнив голова мінкомзв'язку РФ Микола Нікіфоров, мова йде про зсунення термінів на два-три місяці, передає Бі-бі-сі. Микола Нікіфоров впевнений, що збиток, пов'язаний з перенесенням запусків російських супутників зв'язку, повинен відшкодувати Роскосмос.

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Російська ракета "Протон", яка стартувала з космодрому Байконур 16 травня, щоб вивести на орбіту мексиканський супутник зв'язку, згоріла через серйозні неполадки незабаром після пуску. За даними Роскосмосу, третій щабель, розгінний блок і космічний апарат практично повністю згоріли в атмосфері.

Через невдалий запуск російської ракети-носія "Протон-М" у Великобританії на кілька місяців призупинено найбільший космічний проект: виведення на орбіту третього комунікаційного супутника компанії Inmarsat, який повинен був завершити формування орбітального угрупування.

В цілому за останні 5 років російські "Протони" зазнавали невдачі при шести запусках.