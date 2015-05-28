В Ефіопії знайшли новий вид предків людини

Знайдені у Афарі (Ефіопія) нижня і верхня щелепа належать австралопітеку дейіремеда (Australopithecus deyiremeda), що жив у той же час, що і знаменита «Люсі» (самка австралопітека афарського).

Про відкриття розповів журнал Nature, повідомляє Lenta.ru.

Читайте такожКитайські археологи показали скарби зі знайденої на будмайданчику гробниці (фото)

Радіометричні, палеомагнітні і геологічні методи датування вказали на вік кісток у 3,3-3,5 мільйонів років (середній пліоцен). Таким чином, Australopithecus deyiremeda мешкав на території Атара приблизно в той же час, що і Люсі (2,9 — 3,8 мільйонів років тому).

Від австралопітека афарського він відрізняється розміром і формою зубів, а також фортецею нижньої щелепи. Відносно невеликі передні зуби вказують на те, що представники нововідкритого виду харчувалися іншою їжею. Назва виду на афарській мові означає «близький родич».

Антропологи довгий час були впевнені, що в межах одного часового проміжку 3-4 мільйони років тому жив тільки один вид предків людини, поступово еволюціонуючи.

Однак починаючи з 1990-х років відкриття австралопітека бахрельгазальского (Чад) і кеніантропа платіопс (Кенія), що жив одночасно з Люсі (пліоцен), поставило цю ідею під сумнів. Нарешті, виявлення в 2012 ноги «деревної людини» в Буртеле (Афар) і щелеп Australopithecus deyiremeda (обидва відкриття здійснив Йоханнес Хайле-Селассіє) має остаточно розвіяти сумніви у співіснуванні різних видів ранніх гомінід.