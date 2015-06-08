SpaceX показала приголомшливе відео падіння частини ракети Falcon на Землю

Компанія SpaceX представила відеозапис падіння головного обтікача ракети Falcon 9 на Землю, відзнятий камерою GoPro. Камеру разом з уламками обтікача, на якому вона була закріплена, випадково виявив у морі біля узбережжя островів Абак (між Кубою і Флоридою) американський бізнесмен Кевін Айхельбергер (Kevin Eichelberger). Відео викладене на офіційному каналі компанії.

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Як повідомляє видання Лента.ру з посиланням на Space News, уламки ракети винесло на пляж острова Елбоу Кей ще в кінці травня 2015 року. В результаті дзвінків місцевих жителів та твітів Айхельбергера інформація дійшла до SpaceX, Ілон Маск особисто подякував їм за можливість перевірити вірогідність повторного використання обтікачів. Камери GoPro і їх SD-карти, надіслані до SpaceX, збереглися в недоторканості, навіть незважаючи на багатоденне перебування у воді.

Ракета Falcon 9 може стартувати з космодрому на мисі Канаверал у Флориді і Військово-повітряної бази Ванденберг у Каліфорнії. Вартість пуску носія становить 60 мільйонів доларів. На геопереходну орбіту вона здатна доставляти до 4,85 тонни корисного навантаження. У даний час компанія Ілона Маска завершує створення важкої версії цієї ракети Falcon Heavy, а самі носії серії Falcon можна буде запускати і з інших майданчиків (у тому числі плавучих).