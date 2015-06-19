Німеччина розробляє бойовий лазер для знищення дронів (фото)

Німецька компанія MBDA Germany розробляє бойовий лазер, який зможе знищувати невеликі безпілотні літальні апарати (БПЛА) в радіусі до 3 км, пише DT.ua з посиланням на Defense News.

А через п'ять років німецька компанія має намір створити лазерну установку, яка б змогла вражати дрони в радіусі 5 кілометрів. В даному випадку застосовуватимуться чотири лазери потужністю 10 кіловат кожен, промені яких будуть фокусуватися системою дзеркал.

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Раніше MBDA Germany провела випробування лазерної установки потужністю 20 кіловат, яка змогла збити невеликий БПЛА на відстані 500 метрів. На дану операцію потрібно близько 3,5 секунди.

Крім цього, незабаром перспективі компанія MBDA Germany має намір розробити самохідну лазерну установку з потужністю, яка регулюється від 5 до 20 кіловат.

На максимальній потужності вона зможе знищувати саморобні вибухові пристрої в радіусі до 500 метрів, а на малій — засліплювати або виводити з ладу електронно-оптичні системи спостереження дронів у радіусі до 2,5 кілометрів.