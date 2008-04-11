Кияни зможуть знайти метро на звук

До кінця травня усі входи до станцій метрополітену у Києві будуть обладнані звуковими орієнтирами, що сприятимуть орієнтуванню людей з вадами зору.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі КП “Київський метрополітен”, у першому кварталі цього рок 16 звукових орієнтирів уже було встановлено на ряді станцій метрополітену: «Дарниця» (обидва виходи), «Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Академмістечко», «Либідська» і «Кловська».

Для обладнання усіх входів до станцій метрополітену загалом буде придбано 76 спеціальних приладів.

Як інформує Київський метрополітен, його спеціалістами розроблено проектну документацію на розміщення мультимедійних рекламних дисплеїв, аналогічних тому, що вже встановлений на Сирецько-Печерській лінії на перегоні між станціями “Лук’янівська” та “Золоті Ворота”, між станціями “Печерська” і “Дружби Народів”.

КП „Київський метрополітен” укладено договір на встановлення аналогічних дисплеїв на перегонах між станціями „Театральна” і „Хрещатик”, „Республіканський Стадіон” і „Площа Льва Толстого”, „Майдан Незалежності” і „Площа Льва Толстого”.