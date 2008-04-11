Випускник Харківського авіаінституту полетів у космос

Колишній випускник Харківського авіаційного інституту ім. Жуковського Олег КОНОНЕНКО у складі екіпажу пілотованого космічного корабля «Союз ТМА-12» здійснює політ у космос.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської облдержадміністрації.

Ракета-носій «Союз-ФГ» з пілотованим кораблем «Союз ТМА-12» стартувала з космодрому Байконур 8 квітня 2008 року для доставки на Міжнародну космічну станцію трьох космонавтів: командира Сергія ВОЛКОВА (сина радянського космонавта Олександра ВОЛКОВА), бортінженера О.КОНОНЕНКА та учасницю польоту Лі Со Йон (першого південнокорейського космонавта). Для всіх трьох членів екіпажу це перший політ у космос.

44-річний бортінженер О.КОНОНЕНКО в 1988 р. закінчив Харківський авіаційний інститут ім. Жуковського (ХАІ). Після закінчення інституту з 1988 р. працював у Центральному спеціалізованому конструкторському бюро Державного науково-виробничого ракетно-космічного центру «ЦСКБ-Прогрес» (м. Самара). У січні 1999 р. О.КОНОНЕНКО був зарахований на посаду космонавта-випробувача в загін космонавтів РКК «Енергія». З березня 2006 р. проходив підготовку у складі основного екіпажу МКС-17, повідомляється на сайті ОДА.