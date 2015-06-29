На американській ракеті-носії Falcon 9, що вибухнула в неділю, не було російського обладнання

03:32, 29 червня 2015
Наука та IT
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На американській ракеті-носії Falcon 9, яка вибухнула, не долетівши до Міжнародної космічної станції, не було російського обладнання.

spacex.com

Вона оснащується тільки американськими ракетними двигунами, повідомило джерело в російській космічній галузі, передає Росбалт.

Джерело також розповіло, що ракета вибухнула приблизно через дві хвилини після старту і вантажний корабель Dragon, якщо правильно спрацювала парашутна система, міг приводнитися поблизу від місця старту. "У цьому випадку частину вантажів вдасться врятувати", — вважає джерело.

Ще одне джерело в російській космічній галузі зазначило, що ніяких змін у графіку польотів до МКС через аварію Falcon 9 не буде. "Прогрес" полетить вчасно — 3 липня — і ніяких змін у графіку точно не відбудеться. Ми доставимо на МКС все необхідне", — повідомив він.

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Керівник польоту російського сегменту станції Володимир Соловйов заявив ТАСС, що РФ запропонує США місце у вантажному кораблі "Прогрес" для доставки американських вантажів на МКС.

Це друга поспіль втрата вантажного корабля, відправленого до МКС. Навесні була втрачена російська вантажівка "Прогрес М-27М", яка повинна була доставити на станцію більше 2 тонн різних вантажів.

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У найближчі місяці для поповнення запасів і доставки обладнання на американський сегмент МКС залишається тільки японський вантажний корабель HTV. Його старт запланований на серпень.

Як повідомляв УНІАН, аварія американської ракети-носія Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon ніяк не позначиться на екіпажі Міжнародної космічної станції (МКС), так як космонавти забезпечені необхідним продовольством на кілька місяців вперед.

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