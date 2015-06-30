Facebook відкриє свій перший офіс в Африці

Facebook відкриє офіс в Йоганнесбурзі, ПАР, в липні 2015 року, повідомляє Слон з посиланням на Telegraph.

Цього року кількість користувачів соціальної мережі з країн Африки склала 120 млн осіб. Для порівняння, восени 2014 року їх було близько 20 млн.

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В офісі Facebook в ПАР працюватиме 25 осіб. Компанія сфокусується на роботі з ринками ПАР, Кенії та Нігерії. Основним напрямом роботи стане мобільна реклама. В Африці близько 80% користувачів заходять в Facebook саме з мобільного телефону.

Внесок Facebook в світову економіку в 2014 році оцінили в $227 млрд. Кількість користувачів соцмережі становить близько 1,5 млрд осіб. Завдяки Facebook було створено 4,5 млн робочих місць.

Капіталізація Facebook досягає $275 млрд.