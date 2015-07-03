Вчені встановили, що павуки можуть перепливати водойми немов вітрильники

У цьому випадку вони використовують лапки як вітрила, а павутину – як якір, і пливуть, використовуючи силу вітру, передає Бі-бі-сі.

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Раніше вчені вже з'ясували, що за допомогою павутини павуки літають – вони виділяють каркасну нитку, яка вловлює вітер, і подорожують, використовуючи потоки повітря.

Саме такі павуки і "плавають", вважають вчені – цей навик потрібен комахам, щоб успішно приземлятися на воду.