"ВКонтакте" створить аналог Instagram

Про це повідомляє ТСН.

Додаток, назва якого не повідомляється, зараз знаходиться на премодерації в онлайн-магазині App Store.

Програма в майбутньому буде працювати і на Android-пристроях, але заявка на розміщення в Google Play поки не подана — "ВКонтакте" орієнтується на схвалення від Apple.

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Представник соціальної мережі заявив, що у додатка будуть функції, що відрізняють його від конкурентів. Головний з них — це повна синхронізація з "ВКонтакте".

Крім того, в новому фотододатку можна буде змінювати налаштування фільтрів, надсилати знімки друзям і користуватися особливим режимом кольорокорекції.

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Вперше про нову програму стало відомо наприкінці травня цього року.

Раніше УНІАН повідомляв, що додаток соціальної мережі "ВКонтакте" видалили з онлайн-магазину Google Play. Російські ЗМІ припустили, що видалення "ВКонтакте" з Google Play могло статися через скарги одного з правовласників музичного контенту.