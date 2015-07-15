"ВКонтакте" створить аналог Instagram
Соціальна мережа "ВКонтакте" запускає фотододаток, аналогічний сервісу Instagram.
Про це повідомляє ТСН.
Додаток, назва якого не повідомляється, зараз знаходиться на премодерації в онлайн-магазині App Store.
Програма в майбутньому буде працювати і на Android-пристроях, але заявка на розміщення в Google Play поки не подана — "ВКонтакте" орієнтується на схвалення від Apple.
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Представник соціальної мережі заявив, що у додатка будуть функції, що відрізняють його від конкурентів. Головний з них — це повна синхронізація з "ВКонтакте".
Крім того, в новому фотододатку можна буде змінювати налаштування фільтрів, надсилати знімки друзям і користуватися особливим режимом кольорокорекції.
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Вперше про нову програму стало відомо наприкінці травня цього року.
Раніше УНІАН повідомляв, що додаток соціальної мережі "ВКонтакте" видалили з онлайн-магазину Google Play. Російські ЗМІ припустили, що видалення "ВКонтакте" з Google Play могло статися через скарги одного з правовласників музичного контенту.