Вчені знайшли найбільшого пернатого динозавра - близького родича велоцираптора (фото)

Про знахідку повідомляється в журналі Scientific Reports, передає Lenta.ru.

Zhenyuanlong suni, дромеозавр і близький родич велоцираптора, сягав двох метрів у довжину і жив 125 мільйонів років тому на території, вкритій густими лісами, де росли перші квіткові. Оперені ящери ділили територію з іншими динозаврами, а також саламандрами, амфібіями і численними ссавцями — наприклад, схожими на борсуків репеномами, які їли трупи ящерів.

Кістяк Zhenyuanlong suni був знайдений у відомій своїми закам'янілими рештками Ісянь (провінція Ляонін, Китай). Найбільший пернатий динозавр поставив перед палеонтологами чимало загадок. Незважаючи на великі крила, передні кінцівки ящера були надто маленькі й слабкі, щоб він міг літати.

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«Пір'я Zhenyuanlong suni могли виникнути для того, щоб він міг справляти враження на самок і лякати конкурентів-самців. Подивіться на хвостове оперення павичів — воно потрібне їм явно не для польоту», — відзначає співавтор статті Стів Брюсатт (Steve Brusatte) з Единбурзького університету. Також ймовірно, що крилами Zhenyuanlong suni закривав і зігрівав свої яйця.

Автори дослідження не виключають також, що предки нового виду динозаврів могли літати, а у Zhenyuanlong suni пір'я і крила збереглися як рудименти. Нарешті, можливо і те, що крила допомагали ящеру бігати по похилих поверхнях і утримувати здобич (остання ідея висувалася у 2011 році).