Dell випустив планшет для роботи в екстремальних умовах

Latitude 12 Rugged Tablet розроблений спеціально для роботи в екстремальних умовах, передає DT.UA з посиланням на The Verge. Він підійде всім, від працівників надзвичайних служб та індустріальних компаній до любителів екстремальних видів спорту.

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Компанія заявляє, що "планшет може витримати занурення у воду, пісок і пил, кидок з півтораметрової висоти і екстремальні температури". Заряду ж батареї вистачить на 12 годин роботи.

Планшет обладнаний 11,6-дюймовим дисплеєм, процесором Intel Core M п'ятого покоління, SSD ємністю 512 Гб і 8 Гб оперативної пам'яті. Планшет надійде в продаж в кінці липня і, за різними даними, коштуватиме від $1600 до $3600.

У 2011 році компанія Dell презентувала гібрид нетбука і планшетного ПК.