У Китаї випробували автомобіль, яким керують силою думки

Про це повідомляє у Facebook видання CCTVNews з посиланням на Сіньхуа.

У середу в Нанкайском університеті успішно випробували управління автомобілем за допомогою мисленнєвих команд. В ході випробувань успішно протестували виконання автомобілем таких команд як запалювання, рух вперед і назад, а також гальмування.

Автомобіль оснащено комп'ютерною системою та пристроями електронного контролю, завдяки яким авто розпізнає мисленнєві накази водія, що надходять до 16 сенсорів, приєднаних до тіла людини.

Нанкайский університет розробив цей проект спільно з автомобільною компанією Great Wall Motor.

Лідер групи розробників Дуанг Фенг сподівається, що дана технологія допоможе людям з обмеженими здібностями водити автомобіль.

Дуанг заявив, що на даному етапі автомобіль ще не готовий до виходу на ринок, попри всі успіхи проведених випробувань.

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Розробники планують вдосконалити електронну систему автомобіля, зробивши її безпечнішою та простішою в експлуатації.