Астрономи побачили появу літію під час спалахів нових зірок

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Astrophysical Journal Letters.

"Це дуже важливий крок у вивченні того, як формувалася наша Галактика. Якщо уявити історію хімічної еволюції Чумацького Шляху як гігантський пазл, тоді літій, який з'являється в нових зірках, є одним з центральних і найважливіших шматочків цієї картини, якої нам бракувало", — заявив Массімо Делла Валле (Massimo Della Valle) з Обсерваторії Каподімонте в Неаполі (Італія).

Делла Валле та його колеги наблизилися до знаходження цієї деталі космічного "пазла", спостерігаючи за так званою новою зіркою V1369, що спалахнула в сузір'ї Центавра 2013 року, за допомогою 2,2 метрового телескопа обсерваторії Ла-Сілла в Чилі.

Нові зірки не є новими світилами за своєю природою. Як пояснюють вчені, їхня поява на нічному небі пояснюється вибуховими процесами у давно існуючих подвійних зоряних системах, один з компонентів яких є білим карликом, а другий — зіркою трохи легше і холодніше за Сонце.

Масивніший білий карлик "викачує" з компаньйона водень, і якоїсь миті його маса сягає критичної позначки і він вибухає, через що яскравість зірки зростає в десятки тисяч разів. За кілька днів, а іноді й років, яскравість зірки зменшується, однак існують і повторні нові, де термоядерні "самопідриви" можуть відбуватися кілька разів.

Досить тривалий час астрономи вважали, як пояснює Делла Валле, що нові зірки є одним з основних джерел літію в нашій Галактиці, чия концентрація в надрах "справжніх" молодих світил набагато більша, ніж вона має бути відповідно до теорії хімічної еволюції Всесвіту.

У авторів статті з'явилася можливість перевірити цю ідею на практиці в грудні 2013 року, коли в сузір'ї Центавра спалахнула яскрава нова зірка, яка незвично довго прожила на нічному небі – близько 40 днів. Сила спалаху була настільки високою, що її можна було бачити навіть неозброєним оком.

Спостерігаючи за змінами в спектрі спалаху за допомогою інструментів телескопа в Ла-Сілла і спеціального спектрографа PUCHEROS, Делла Валле і його колеги змогли підтвердити, що атоми літію дійсно народжуються в ході термоядерного вибуху нової, і обчислити їх масу.

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Цієї кількості літію – 950 тисяч трильйонів тонн, що становить масу карликової планети Церери, вистачає для того, щоб пояснити наявність надлишків літію в надрах молодих зірок. Таким чином, екзотичні сценарії народження атомів цього металу не потрібні для пояснення того, чому його аномально багато в нашій Галактиці, підсумовують вчені.