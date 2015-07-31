Нова версія телеприставки Apple TV дебютує у вересні

Компанія Apple планує випустити нову версію своєї телевізійної приставки Apple TV з підтримкою управління голосом за допомогою Siri вже у вересні цього року.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters.

Нова версія Apple TV матиме тонший корпус, "суттєво вдосконалений" пульт управління з сенсорною панеллю, збільшений розмір пам'яті та операційну систему, яка буде підтримуватиме Siri.

Пристрій буде запущено з власним App Store і комплектом розробки програмного забезпечення для розробників додатків.

Оновлення Apple TV не відбувалося з 2013 року.

Читайте такожApp Store приніс Apple рекордні $5 млрд за квартал

Очікувалося, що Apple представить нову версію Apple TV в червні, але натомість компанія запустила музичний стриминговый сервіс Apple music.