Нова версія телеприставки Apple TV дебютує у вересні
Пристрій підтримуватиме управління голосом за допомогою Siri.
Компанія Apple планує випустити нову версію своєї телевізійної приставки Apple TV з підтримкою управління голосом за допомогою Siri вже у вересні цього року.
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters.
Нова версія Apple TV матиме тонший корпус, "суттєво вдосконалений" пульт управління з сенсорною панеллю, збільшений розмір пам'яті та операційну систему, яка буде підтримуватиме Siri.
Пристрій буде запущено з власним App Store і комплектом розробки програмного забезпечення для розробників додатків.
Оновлення Apple TV не відбувалося з 2013 року.
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Очікувалося, що Apple представить нову версію Apple TV в червні, але натомість компанія запустила музичний стриминговый сервіс Apple music.