В соцмережі "ВКонтакте" назвали причину збою в роботі

Про це повідомив прес-секретар соцмережі Георгій Лобушкін в коментарі Lenta.ru. "Стався фізичний розрив кабелю між дата-центрами з причин, які ми поки не знаємо", - пояснив він.

Читайте такожСоцмережа "ВКонтакте" недоступна для користувачів

Сьогодні ввечері користувачі соцмережі зазнали труднощів з доступом на сайт і фотододаток Snapster, створений розробниками компанії. Перші повідомлення про проблеми з'явилися в 16:51 за московським часом. При цьому не працюють мобільні додатки, лічильники, віджети, кнопки, а на сайті з'являється рядок: "Запитувана сторінка в даний момент недоступна".

Між тим, хештег #вкживи через півгодини після виникнення збоїв посів третє місце за частотою вживання в "Твіттері" в світі.

Проблеми з доступом до "ВКонтакте" за цей рік трапляються вже неодноразово. З початку 2015 року збої відбувалися як мінімум 4 рази - 24 січня, 25, 29 і 31 липня. У всіх випадках доступ відновлювався протягом декількох годин після їх виникнення.