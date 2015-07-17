"ВКонтакте" запустив аналог Instagram

Зараз він доступний тільки для Android, але представники соцмережі обіцяють, що найближчим часом сервіс з'явиться в App Store, передає MEDUZA.

Варто зазначити, що Snapster візуально дуже схожий на Instagram і дає приблизно ті ж можливості: робити фотографії (але не відео), у тому числі прямокутні (в інстаграмі можна тільки квадратні); переглядати стрічку друзів, в яку потрапляють фотографії із «ВКонтакте»; а також створювати власні фільтри (такої можливості в інстаграмі немає).

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Крім того, з програми можна відправляти фотографії, які самовидаляються, що робить його схожим на популярний (більше — на Заході) сервіс Snapchat.