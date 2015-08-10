Біля берегів Сицилії археологи виявили масивний древній монумент

Великого розміру монумент квадратного перерізу має 3 отвори діаметром до 60 см, передає "Моя планета". При цьому два отвори розташовані поперек осі, один - вздовж. Моноліт розколотий надвоє, якщо його скласти, він вийде близько 12 м в довжину.

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Про те, що моноліт, швидше за все, був зроблений людиною, говорить як форма знахідки і так званий "дизайн" у вигляді отворів, так і хімічний аналіз предмета. Дослідження показали, що найближча частина рельєфу з таким самим складом знаходиться в 300 м. Не виключено, що автори монумента вирубали шматок цієї скелі і перевезли на нове місце.

Дослідження вчених опубліковані в Journal of Archaeological Science: Reports. Автори припускають, що на цьому місці близько 9500-9200 років тому - в епоху мезоліту - було порівняно розвинуте поселення. Знахідка може говорити про рівень технічного розвитку тієї епохи.