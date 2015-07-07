Список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поповнився 25 об'єктами

Рішення про внесення нових об'єктів в список прийняв Комітет Всесвітньої спадщини в рамках 39-й сесії у Бонні, передає "Моя планета". Вперше до списку ЮНЕСКО потрапили пам'ятки Сінгапура і Ямайки: сінгапурський ботанічний сад, ямайські Блакитні гори і гори Джона Кроу.

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Перевагою першого об'єкта є сучасність і наукові розробки, другий увійшов до списку завдяки історичній цінності. "Об'єкт, розташований на південному сході Ямайки, являє собою густо зарослу лісами пересічену гірську місцевість, яка служила притулком для маронів (рабів-втікачів), спочатку людей корінної народності таїно, пізніше - поневолених африканців, - йдеться на офіційному сайті організації. - У цьому ізольованому регіоні їм вдавалося протистояти європейській колонізації завдяки розгалуженій мережі стежок, укриттів і поселень, які сформували так званий "маршрут спадщини" міста Ненні-Таун. Ліси забезпечували рабів-втікачів всім необхідним для виживання. Маронів пов'язували з лісами і горами тісні духовні зв'язки, які і сьогодні знаходять відображення в їх нематеріальній культурній спадщині (релігійних обрядах, традиційній медицині, танцях тощо). Цей об'єкт також є "гарячою точкою" біорізноманіття Карибських островів і відрізняється високим рівнем ендемізму флори, зокрема лишайників, мохів і деяких видів квіткових рослин".

Також серед нових об'єктів ЮНЕСКО наскальний живопис Саудівської Аравії - численні петрогліфи і малюнки на скелях гір аль-Манджор і Раат; схили пагорбів, виноробні будинки і льохи Шампані і виноробні землі Бургундії; некрополь Бейт-Шеарім в Ізраїлі - символ єврейського відродження; мисливські угіддя Північної Зеландії в Данії; Ефес, а також фортеця Діярбакир і сади Хевсель в Туреччині; архітектурний комплекс китайських правителів "туси" в Китаї; історична область королівства Пекче в Кореї; арабо-норманнська спадщина Палермо і кафедральні собори в Чефалу і Монреалі в Італії.

У числі визначних пам'яток, які заслужили визнання експертів, - Віфавара в Йорданії: місце хрещення Ісуса Христа. "Археологічний об'єкт, розташований на східному березі річки Йордан в 9 км на північ від Мертвого моря, включає дві основні археологічні зони: Тель-ель-Харрар, також відомий як "пагорб вознесіння пророка Іллі", і район, де розташовані церкви Іоанна Хрестителя біля Йордану. Згідно християнської віри в Віфаварі Ісус з Назарету прийняв хрещення від Іоанна Предтечі. Віфавара, оточена дикою природою, зберігає сліди римської і візантійської цивілізацій – церкви, каплиці, монастир, печери, служили притулками для пустельників, і хрестильні купелі - свідчення високої релігійної цінності об'єкта. Віфавара є місцем паломництва християн", - йдеться на сайті ЮНЕСКО.

Ще одне священне місце у списку - гора Бурхан-Халдун та її околиці в Монголії. "Поклоніння священній горі Бурхан-Халдун пов'язане з культом гір, річок і ову (шаманські піраміди з каменів), в яких злилися стародавні шаманські і буддійські традиції. Крім того, околиці гори Бурхан-Халдун вважаються місцем народження і поховання Чингісхана. Об'єкт свідчить про зусилля великого хана зміцнити культ гір як важливий фактор об'єднання монгольського народу", - відзначається в прес-релізі.