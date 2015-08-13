Юнак намагався вкрасти черепицю з Помпеїв для покупки iPhone

Як пише The Local, 16-річний підліток сховав плитку в рюкзак, однак свідком крадіжки став американський турист, який і розповів поліцейським про подію, передає Lenta.tu.

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Співробітники сил правопорядку затримали підлітка перш, ніж він встиг покинути туристичний об'єкт. Хлопця звинуватили в замаху на крадіжку і передали матері.

Пізніше він заявив, що збирався продати черепицю на eBay, а на виручені гроші купити новий iPhone (вартість iPhone 6 в Нідерландах починається від 700 євро).

Фахівець з римських артефактів Керол Єлена повідомила виданню, що молодій людині навряд чи вдалося б виручити за плитку необхідні на придбання гаджета гроші. "Максимальна сума, за яку він міг би продати черепицю з Помпеїв, обмежується 400 євро, проте, очевидно, це безцінні предмети з історичної точки зору", - зазначила Керол Єлена.

Після вилучення плитки експерти вирішили повернути її на колишнє місце, однак ні підліток, ні американський турист, який спостерігав за подією, не змогли пригадати, з якої саме будови вона була взята.

В грудні 2014 року з'явилася інформація, що Помпеї мають намір реставрувати за допомогою туристів, які на протязі багатьох років вивозили з собою уламки руїн в якості сувенірів. Зазначалося, що останнім часом все більше мандрівників повертають фрагменти стін, кладок або фресок назад.

Давньоримське місто Помпеї, розташоване недалеко від Неаполя, було поховане під шаром вулканічного попелу в результаті виверження Везувію в 79 році. Зараз на місці міста розташований музей під відкритим небом. Об'єкт внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.