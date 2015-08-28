Facebook встановив рекорд відвідуваності: протягом дня сайт використали мільярд людей

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив її засновник Марк Цукерберг.

"Ми пройшли важливий рубіж. Вперше мільярд людей скористалися Facebook в один і той же день. У понеділок кожна сьома людина на Землі використала Facebook, щоб зв'язатися із своїми друзями та сім'єю", - зазначив Цукерберг.

"Коли ми говоримо про наші фінанси, ми використовуємо середні значення, але це інше. Ми вперше досягли цього рубежу, і це лише початок з'єднання усього світу. Це важливе досягнення для нашої компанії, і це лише початок шляху по зближенню людей по всьому світу", - зазначив він.

We just passed an important milestone. For the first time ever, one billion people used Facebook in a single day.On... Posted by Mark Zuckerberg on Thursday, August 27, 2015

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