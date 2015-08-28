Apple вирішила не збільшувати обсяг пам'яті нового iPhone 6s

Багато власників смартфонів від Apple були незадоволені об'ємом вбудованої пам'яті, але, мабуть, розробники залишили все, як було.

В інтернеті з'явилася фотографія фрагмента упаковки iPhone 6s, де видно напис «16 GB». У разі достовірності фотографії можна зробити висновок про зміну рішення Apple відмовитися від виробництва смартфонів з мінімальним обсягом пам'яті для зберігання даних, повідомляє iphones.ru.

При цьому потрібно враховувати поліпшення камери iPhone 6s, що отримала можливість знімати відео в розширенні 4К. Створені відеоролики стануть займати ще більше місця, але Apple, ймовірно, бачить вирішення цього нюансу у використанні хмарних сервісів для зберігання інформації.

Читайте такожАpple проведе презентацію нових iPhone6s в будівлі, де Стів Джобс вперше показав Apple II

Раніше УНІАН повідомляв, що 9 вересня пройде презентація нових iPhone 6s і iPhone 6s Plus. Нові гаджети будуть мати функцію Fource Touch, що розпізнає силу натискання для розширення можливостей по управлінню системою, також очікуються поява 64-розрядного процесора A9, підвищення об'єму оперативної пам'яті до 2 ГБ.