Італійці зробили найбільший у світі будівельний 3D-принтер

Пристрій буде представлено 18-20 вересня в комуні Маса-Ломбарду, Італія, пише nplus1.ru.

Діаметр каркасу будівельного принтера складає шість метрів, висота досягає дванадцяти метрів. Для створення об'єктів може використовуватися звичайна глина з присадками або звичайний бетон на основі цементу.

За словами творців The BigDelta, принтер здатний друкувати невеликі будинки з підручних матеріалів, що робить його незамінним у будівництві дешевого житла для бідних верств населення з урахуванням швидко зростаючого числа жителів планети. Крім того, принтер може допомогти в районах стихійного лиха, надрукувавши тимчасове житло для постраждалих.

Раніше УНІАН повідомляв, що зараз американські фахівці проводять експерименти з 3D-принтером, який повинен виготовляти конструкції для герметично закритих і стійких до впливу радіації укриттів.