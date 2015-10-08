Планетологи побачили в білих плямах на Церері солоні відкладення

На думку вчених, це відкладення солі, які є продуктом виверження соляних вулканів, передають РИА Новости. «Ми вважаємо, що плями - гігантські відкладення солей, джерелом яких є Церера. Якась комета або астероїд не могли принести їх на планету. Їх джерелом є її надра, якісь геологічні процеси всередині них», - заявив керівник наукової команди зонда Dawn Крістофер Рассел на науковій конференції EPSC-DPS.

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Загадкові білі плями були виявлені на поверхні карликової планети в лютому 2015 року, після чого науковий світ розділився на два табори: одні стверджували, що це поклади льоду, інші - що якісь блискучі солі.

Після того як супутник Dawn наблизився до планети, вчені змогли виміряти відбивну здатність блискучих ділянок кратера Оккатор. Планетологи вказують, що, якщо б відкладення мали водний характер і були льодом, вони б відбивали значно більше світла і засліплювали б обладнання автоматичної станції сильніше, ніж вони роблять це зараз.

Експерти вважають, що в надрах Церери можуть відбуватися геологічні процеси, які оновлюють соляні відкладення на поверхні. Вчені дали цьому явищу назву «соляні вулкани» і тепер намагаються зрозуміти, чи є ще такі приклади в Сонячній системі.

Також поки залишається недослідженим хімічний склад відкладень. За словами фахівців, солі важко відрізнити один від одного без спеціальних засобів. Вчені намагаються приблизно визначити, до якого типу належать конкретно ці, орієнтуючись на породи кратера Оккатор і його околиць.

При цьому керівник наукової команди зонда Dawn зазначив, що у майбутньому, коли у дослідників з'явиться нова інформація, тоді може бути висунута інша версія походження загадкових білих плям.