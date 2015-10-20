Учені допустили регенерацію зубів у дорослих людей

Американські біологи в ході дослідження вивчали, як зуби і смакові рецептори виростають в ембріонах риб з одних і тих же епітеліальних тканин. У риб, на відміну від людей, відсутній язик, і смакові сосочки перемежовуються з зубами, передає Lenta.ru.

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Різні види цихлід, що живуть в озері Малаві, пристосувалися до несумісного з умовами середовища. Одні риби харчуються планктоном, захоплюючи його цілком - зуби їм майже не потрібні. Інші відщипують водорості з каменів: для цього потрібні і зуби, і численні смакові рецептори (щоб відрізняти корисні водорості від шкідливих).

Вчені схрестили цихлід двох споріднених видів і вже на другому поколінні гібридів визначили генетичні відмінності, які відповідають за щільність і концентрацію обох елементів. Крім того, вони знайшли кілька загальних генів, пов'язаних з розвитком зубів і смакових рецепторів у мишей.

Занурюючи ембріони риб в хімічні розчини, біологи навчилися маніпулювати розвитком тканин, прискорюючи розвиток зубів або рецепторів. Ці зрушення відбулися вже на п'ятий-шостий день життя плоду (коли щелепи тільки починають формуватися).

Незважаючи на кардинальні відмінності в анатомії, два типи об'єктів виникають в одній і тій же епітеліальній тканині щелеп, що формуються. Правильні хімічні сигнали можуть змусити зуби регенеруватися з цієї тканини і у людей, вважають вчені.

"Ми й не думали знайти таку гнучкість у розвитку настільки різних структур. У кінцевому рахунку це означає, що епітелій в роті людини, може бути не менш гнучким і податливим. Ми спробуємо змусити його виробляти як зуби, так і смакові рецептори. В цьому напрямку рухаються наші дослідження", - заявив співавтор дослідження Тодд Стрілмен.

Однак вчений попереджає, що виростити нові зуби буде недостатньо - не менш важливо зрозуміти, як у цих органах формуються нерви і кровоносні судини, без яких вони не можуть функціонувати.